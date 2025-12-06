Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 gelang dem VfB 1906 Sangerhausen II ein 4:3 (1:1)-Heimsieg über den Sportring Mücheln.

Sangerhausen/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der VfB 1906 Sangerhausen II und der Sportring Mücheln am Samstag 4:3 (1:1) getrennt.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Paul Heiko Schubert das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (10.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Tim Lange (23.) erzielt wurde.

23. Minute VfB 1906 Sangerhausen II und Sportring Mücheln im Gleichstand – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Jacob Paul Schneider/Sangerhausen (48.), gefolgt von Florian Fuhrmann (VfB 1906 Sangerhausen II) in Minute 62, Tim Lange (VfB 1906 Sangerhausen II) in Minute 63 und Tobias Bagehorn (Sportring Mücheln) in Minute 70. Spielstand 4:2 für den VfB 1906 Sangerhausen II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

In der verbliebenen Spielzeit versuchten die Müchelner durch Spieleraustausch nochmal frische Impulse zu setzen. Auf der Gastseite sprang Conor Kunze für Lennert Damian Büttner ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In der Nachspielzeit nutzte der Sportring Mücheln noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Conor Kunze (Mücheln) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Der VfB 1906 Sangerhausen II sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – Sportring Mücheln

VfB 1906 Sangerhausen II: Bemmann – Baum, Fuhrmann, Bühling, Schröter, Dietze (90. Strasser), Ruppe, Grüllmeyer, Lange (70. Grübner), Schneider, Eisler

Sportring Mücheln: Schröder – Büttner (87. Kunze), Sell (61. Saddei), Berghammer, Kuhnert, Semmer, Hiersig (51. Bagehorn), Schubert, Marggraf (49. Reinboth), Maak, Grosser

Tore: 0:1 Paul Heiko Schubert (10.), 1:1 Tim Lange (23.), 2:1 Jacob Paul Schneider (48.), 3:1 Florian Fuhrmann (62.), 4:1 Tim Lange (63.), 4:2 Tobias Bagehorn (70.), 4:3 Conor Kunze (90.+2); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Assistenten: Sascha Billker, Maximilian Thürmer; Zuschauer: 39