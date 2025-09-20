Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 glückte dem SV Wacker 1919 Wengelsdorf ein 2:1 (1:0)-Heimsieg über den Sportring Mücheln.

Weißenfels/MTU. Am Samstag haben sich der SV Wacker 1919 Wengelsdorf und der Sportring Mücheln ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:0).

Die erste Halbzeit verging torlos. Erst in der Nachspielzeit schoss Dmytro Horstka das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (45.). Die Weißenfelser konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Paul Heiko Schubert der Torschütze (86.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

SV Wacker 1919 Wengelsdorf Kopf an Kopf mit Sportring Mücheln – 1:1 in Minute 86

In der Nachspielzeit nutzte der SV Wacker 1919 Wengelsdorf noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Ralph Marschhausen (Wengelsdorf) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Weißenfelser Mannschaft erzielen (90.+2). Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – Sportring Mücheln

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz (11. Riedel) – Brovii, Beier (59. Goltz), Osmanaj (70. Deckner), Rutz, Hempel, Horstka, Hähnel, Marschhausen, Lewinski (79. Khodadadkheyl), Erovic

Sportring Mücheln: Mund – Grosser, Sommerwerk, Schubert, Meyer (53. Saddei), Semmer (47. Adamski), Bagehorn (66. Sell), Berghammer (71. Richter), Maak (78. Kunze), Marggraf, Kuhnert

Tore: 1:0 Dmytro Horstka (45.+1), 1:1 Paul Heiko Schubert (86.), 2:1 Ralph Marschhausen (90.+2); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Lucas Rettig; Zuschauer: 95