Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 gelang dem SV Großgrimma ein 3:2 (2:2)-Triumph über den VfB Oberröblingen.

Hohenmölsen/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich der SV Großgrimma und der VfB Oberröblingen am Samstag 3:2 (2:2) getrennt. Schiri Jens Abel (Zörbig) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem fünfzehn Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Unparteiische in dieser hitzigen Partie.

Justin Bauer traf für den SV Großgrimma in Minute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das Gegentor folgte schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Tobias Meißner den Ball ins Netz (26.).

SV Großgrimma Kopf an Kopf mit VfB Oberröblingen – 1:1 in Minute 26

Tor Nummer drei schoss Lennart Ryan Kummer für Oberröblingen (29.). Die Partie blieb spannend. Max Weidner (Großgrimma) traf in Minute 45. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

14 Minuten nach der Pause konnte Max Rackowitz (Großgrimma) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Hohenmölser Elf erzielen (59.). Die Hohenmölser sicherten sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – VfB Oberröblingen

SV Großgrimma: Schmidt – Göbel, Rackowitz (80. Ibrahim), Weidner, Zech (90. Beyer), Schneider, Bauer, Wöpe, Angeli, Beyenbach, (90. Pillert)

VfB Oberröblingen: Beek – Pulz, Angelstein (51. Ernst), Wenske, Altenburg (62. Altenburg), Meißner, Franke, Cepa, Michael, Strese, Kummer

Tore: 1:0 Justin Bauer (13.), 1:1 Tobias Meißner (26.), 1:2 Lennart Ryan Kummer (29.), 2:2 Max Weidner (45.), 3:2 Max Rackowitz (59.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Philipp Hüttner, Michael Beyer; Zuschauer: 51