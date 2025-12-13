Einen 2:1 (1:0)-Heimerfolg gegen den TSV Großkorbetha fuhr der SSC Weißenfels II am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Weißenfels/MTU. Am Samstag haben sich der SSC Weißenfels II und der TSV Großkorbetha ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:0).

Max Hauer traf für den SSC Weißenfels II in Spielminute 20 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das Gegentor konnten die Weißenfelser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Oliver Seidel den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

SSC Weißenfels II und TSV Großkorbetha – 1:1 in Minute 47

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Brian Olajide wurde für Erik Scherbaum eingesetzt und Jamie-Lee Sven Haufe für Max Hauer. Auf der Gastseite räumten Hannes Pschribülla für Lorenz Reinschmied und Oliver Seidel für Robert Schenk den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Nur neun Minuten vor Spielende gelang es Brian Olajide, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Weißenfelser Team den Sieg zu verschaffen (81.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der TSV Großkorbetha wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SSC Weißenfels II beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – TSV Großkorbetha

SSC Weißenfels II: Förster – Scherbaum (53. Olajide), Scheiding, Beyer, Puphal, Hauer (65. Haufe), Ducke (90. Karl), Baust, Schumann, Barnickel (77. Köllner), Häcker

TSV Großkorbetha: Bartzschke – Große, Knothe, Schneider, Knothe, Seidel (72. Schenk), Küster (82. Berbig), Hartmann, Pschribülla (54. Reinschmied), Hesse, Thurm

Tore: 1:0 Max Hauer (20.), 1:1 Oliver Seidel (47.), 2:1 Brian Olajide (81.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Paul Leitenberger, Thomas Nolte; Zuschauer: 157