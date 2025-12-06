Der VfB 1906 Sangerhausen II sicherte sich am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 4:3 (1:1)-Erfolg gegen den Sportring Mücheln.

Sangerhausen/MTU. Der VfB 1906 Sangerhausen II und der Sportring Mücheln haben sich am Samstag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 4:3 (1:1).

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Paul Heiko Schubert für Mücheln traf und nach nur zehn Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Tim Lange (23.) erzielt wurde.

VfB 1906 Sangerhausen II und Sportring Mücheln – 1:1 in Minute 23

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Jacob Paul Schneider/Sangerhausen (48.), gefolgt von Florian Fuhrmann (VfB 1906 Sangerhausen II) in Minute 62, Tim Lange (VfB 1906 Sangerhausen II) in Minute 63 und Tobias Bagehorn (Sportring Mücheln) in Minute 70. Spielstand 4:2 für den VfB 1906 Sangerhausen II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

Die Müchelner wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Auf der Gastseite verließ Lennert Damian Büttner für Conor Kunze den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Am Ende des Duells sollte es dem Sportring Mücheln noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Conor Kunze den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (90.+2). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Müchelner aber nicht mehr wettmachen. Der VfB 1906 Sangerhausen II hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – Sportring Mücheln

VfB 1906 Sangerhausen II: Bemmann – Dietze (90. Strasser), Ruppe, Fuhrmann, Bühling, Baum, Schneider, Schröter, Lange (70. Grübner), Eisler, Grüllmeyer

Sportring Mücheln: Schröder – Kuhnert, Schubert, Maak, Büttner (87. Kunze), Semmer, Sell (61. Saddei), Hiersig (51. Bagehorn), Grosser, Berghammer, Marggraf (49. Reinboth)

Tore: 0:1 Paul Heiko Schubert (10.), 1:1 Tim Lange (23.), 2:1 Jacob Paul Schneider (48.), 3:1 Florian Fuhrmann (62.), 4:1 Tim Lange (63.), 4:2 Tobias Bagehorn (70.), 4:3 Conor Kunze (90.+2); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Assistenten: Sascha Billker, Maximilian Thürmer; Zuschauer: 39