Einen 2:1 (1:0)-Heimerfolg gegen den Sportring Mücheln heimste der SV Wacker 1919 Wengelsdorf am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Weißenfels/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich der SV Wacker 1919 Wengelsdorf und der Sportring Mücheln am Samstag 2:1 (1:0) getrennt.

Dmytro Horstka (SV Wacker 1919 Wengelsdorf) netzte in Minute 1 der Nachspielzeit, nach einer sonst torlosen ersten Halbzeit, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor konnten die Müchelner in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Paul Heiko Schubert den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

SV Wacker 1919 Wengelsdorf Kopf an Kopf mit Sportring Mücheln – 1:1 in Minute 86

Am Ende des Duells sollte es dem SV Wacker 1919 Wengelsdorf noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Ralph Marschhausen den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Wengelsdorf sicherte (90.+2). Die Weißenfelser haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – Sportring Mücheln

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz (11. Riedel) – Hempel, Marschhausen, Rutz, Lewinski (79. Khodadadkheyl), Brovii, Hähnel, Horstka, Osmanaj (70. Deckner), Beier (59. Goltz), Erovic

Sportring Mücheln: Mund – Sommerwerk, Meyer (53. Saddei), Semmer (47. Adamski), Berghammer (71. Richter), Marggraf, Schubert, Kuhnert, Maak (78. Kunze), Grosser, Bagehorn (66. Sell)

Tore: 1:0 Dmytro Horstka (45.+1), 1:1 Paul Heiko Schubert (86.), 2:1 Ralph Marschhausen (90.+2); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Lucas Rettig; Zuschauer: 95