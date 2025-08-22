Der Sportring Mücheln errang am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 3:2 (2:0)-Heimsieg gegen den SV Braunsbedra.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich der Sportring Mücheln und der SV Braunsbedra am Freitag 3:2 (2:0) getrennt.

Es waren bereits 32 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Paul Heiko Schubert für Mücheln traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Florian Grosser (45+1.) erzielt wurde.

Mit einem Spielstand von 2:0 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Ibrahimi Bachirou Soulet/Braunsbedra (56 und 66.). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

Bereits fünf Spielminuten später konnte Tobias Bagehorn (Mücheln) den Ball über die Linie bringen (71.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Braunsbedra wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Sportring Mücheln beendeten die Partie mit einer Gelb-Roten Karte (87.). Die Müchelner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln – SV Braunsbedra

Sportring Mücheln: Mund – Schubert (87. Sell), Kuhnert, Grosser (83. Scharf), Maak, Hiersig, Semmer, Saddei (80. Meyer), Bagehorn (72. Büttner), Sommerwerk, Berghammer

SV Braunsbedra: Henze – Krechky (55. Dahaba), Fomba (83. Erl), Reifarth, Glaubitz, Böhme, Odufuye, Popov, Bachirou Soulet, Hägele, Zinchenko

Tore: 1:0 Paul Heiko Schubert (32.), 2:0 Florian Grosser (45.+1), 2:1 Ibrahimi Bachirou Soulet (56.), 2:2 Ibrahimi Bachirou Soulet (66.), 3:2 Tobias Bagehorn (71.); Schiedsrichter: Martin Beutel (Halle); Assistenten: Christian Schramm, Robin Zenthöfer; Zuschauer: 650