Einen 1:0 (0:0)-Heimerfolg gegen den VfB Oberröblingen fuhr der Sportring Mücheln am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. 1:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem Sportring Mücheln und VfB Oberröblingen. 102 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Mücheln.

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht gelingen. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vorm Ende, die Rettung für Mücheln. Neun Minuten vor Schluss brachte Lennert Damian Büttner den Gastgeber in Führung (81.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Der Sportring Mücheln sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln – VfB Oberröblingen

Sportring Mücheln: Mund – Schubert (82. Sell), Marggraf, Kunze (76. Bischoff), Kuhnert, Scharf, Grosser, Berghammer (67. Hiersig), Maak, Bagehorn (87. Meyer), Richter (60. Büttner)

VfB Oberröblingen: Beek – Strese, Franke, Kummer, Altenburg (67. Ernst), Meißner, Wanski, Leich, Cepa (84. Wenske), Engelhorn, Michael

Tore: 1:0 Lennert Damian Büttner (81.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Tim Ruhland, Sebastian Kriese; Zuschauer: 102