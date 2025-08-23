Mit einer Niederlage für den TSV Kickers 66 Gonnatal endete der 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 mit 2:3 (0:0).

Eine knappe Schlappe steckt TSV Kickers 66 Gonnatal gegen SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 ein: 2:3

Allstedt/MTU. Am Samstag haben sich der TSV Kickers 66 Gonnatal und der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (0:0).

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst angepfiffen, als Christopher-Ramon Denzin für Weißenfels traf und sechs Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (51.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Eric Leich den Ball ins Netz (52.).

TSV Kickers 66 Gonnatal Kopf an Kopf mit SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – 1:1 in Minute 52

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Marius Herrmann/Gonnatal (75.), gefolgt von Martin Köhler (SV Rot-Weiß Weißenfels 1951) in Minute 88. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

Bereits fünf Spielminuten darauf konnte Joao Carlos Dos Prazeres Pires (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Sangerhauser sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Hagene (81. Gaensewich), Omnitz, Säcker, Goldberg, Paper, Töpfer, Ditscher, Siebenhüner (90. Lenneper), Stüber, Leich

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Kopp, Dos Prazeres Pires, Ghebregergis, Stadler (67. Kräuter), Kowol, Krämer, Denzin, Kammler (72. Rothhoff), Kopp, Ullmann (87. Köhler)

Tore: 0:1 Christopher-Ramon Denzin (51.), 1:1 Eric Leich (52.), 2:1 Marius Herrmann (75.), 2:2 Martin Köhler (88.), 2:3 Joao Carlos Dos Prazeres Pires (90.+3); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Assistenten: Marcel Klein, Reinhard Mansfeld; Zuschauer: 110