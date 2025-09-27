Für den VfB 1906 Sangerhausen II endete der 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Braunsbedra mit 1:2 (0:1).

Sangerhausen/MTU. Am Samstag haben sich der VfB 1906 Sangerhausen II und der SV Braunsbedra ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 1:2 (0:1).

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten schoss Kai Roman Richter das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Sangerhäuser revanchieren: In Minute 55 wurde das Gegentor durch Nicolas Baum erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

55. Minute VfB 1906 Sangerhausen II auf Augenhöhe mit SV Braunsbedra – 1:1

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Emilio Böhme (Braunsbedra) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Braunsbedraner Elf erzielen (85.). Die Gegner vom SV Braunsbedra beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der VfB 1906 Sangerhausen II rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – SV Braunsbedra

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Grüllmeyer, Baum, Fuhrmann, Hetke, Buchhorn, Dietze, Gümül (46. Stöhr), Schröter, Roßner, Eisler (78. Kögel)

SV Braunsbedra: Henze – Richter, Hägele (63. Reifarth), Dahaba (63. Bachirou Soulet), Polishchuk, Voigt, Böhme, Odufuye, Zinchenko, Popov, Glaubitz

Tore: 0:1 Kai Roman Richter (29.), 1:1 Nicolas Baum (55.), 1:2 Emilio Böhme (85.); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Nico Thummernicht, Ruslan Bukenov; Zuschauer: 28