Kein Punktgewinn für TSV Kickers 66 Gonnatal: Im eigenen Stadion musste das Team am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit 2:3 (0:0) einen Misserfolg gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 einstecken.

Allstedt/MTU. Der TSV Kickers 66 Gonnatal und der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 haben sich am Samstag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 2:3 (0:0).

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Christopher-Ramon Denzin (SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V.) netzte in der 6. Minute der zweiten Spielhälfte (51.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Weißenfelser konterten nur wenige Minuten später. Diesmal war Eric Leich der Torschütze (52.).

TSV Kickers 66 Gonnatal und SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – 1:1 in Minute 52

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Marius Herrmann/Gonnatal (75.), gefolgt von Martin Köhler (SV Rot-Weiß Weißenfels 1951) in Minute 88. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

Bereits fünf Spielminuten später konnte Joao Carlos Dos Prazeres Pires (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Der TSV Kickers 66 Gonnatal rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Omnitz, Goldberg, Paper, Töpfer, Leich, Säcker, Ditscher, Siebenhüner (90. Lenneper), Stüber, Hagene (81. Gaensewich)

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Kammler (72. Rothhoff), Ghebregergis, Kopp, Dos Prazeres Pires, Ullmann (87. Köhler), Kowol, Kopp, Krämer, Denzin, Stadler (67. Kräuter)

Tore: 0:1 Christopher-Ramon Denzin (51.), 1:1 Eric Leich (52.), 2:1 Marius Herrmann (75.), 2:2 Martin Köhler (88.), 2:3 Joao Carlos Dos Prazeres Pires (90.+3); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Assistenten: Marcel Klein, Reinhard Mansfeld; Zuschauer: 110