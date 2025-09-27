Kein Punktgewinn für VfB 1906 Sangerhausen II: Im eigenen Stadion musste das Team am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit 1:2 (0:1) einen Misserfolg gegen den SV Braunsbedra einstecken.

Es waren schon 29 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Kai Roman Richter für Braunsbedra traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Sangerhäuser revanchieren: In Minute 55 wurde das Gegentor durch Nicolas Baum erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

Nur fünf Minuten vor Schluss gelang es Emilio Böhme, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Braunsbedraner Team den Sieg zu verschaffen (85.). Die Gegner vom SV Braunsbedra beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der VfB 1906 Sangerhausen II rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – SV Braunsbedra

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Baum, Eisler (78. Kögel), Hetke, Fuhrmann, Dietze, Buchhorn, Gümül (46. Stöhr), Roßner, Schröter, Grüllmeyer

SV Braunsbedra: Henze – Odufuye, Popov, Hägele (63. Reifarth), Dahaba (63. Bachirou Soulet), Polishchuk, Böhme, Voigt, Zinchenko, Richter, Glaubitz

Tore: 0:1 Kai Roman Richter (29.), 1:1 Nicolas Baum (55.), 1:2 Emilio Böhme (85.); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Nico Thummernicht, Ruslan Bukenov; Zuschauer: 28