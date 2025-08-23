Für den TSV Kickers 66 Gonnatal endete der 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 mit 2:3 (0:0).

Allstedt/MTU. Am Samstag haben sich der TSV Kickers 66 Gonnatal und der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (0:0).

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Christopher-Ramon Denzin (SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V.) netzte in der 6. Minute der zweiten Spielhälfte (51.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Weißenfelser konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Eric Leich der Torschütze (52.).

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Marius Herrmann/Gonnatal (75.), gefolgt von Martin Köhler (SV Rot-Weiß Weißenfels 1951) in Minute 88. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

Nach wenigen Momenten gelang es Joao Carlos Dos Prazeres Pires, den Ball ins Netz zu befördern (90.+3). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Die Sangerhauser sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Leich, Töpfer, Omnitz, Stüber, Hagene (81. Gaensewich), Paper, Ditscher, Goldberg, Säcker, Siebenhüner (90. Lenneper)

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Kopp, Ghebregergis, Kammler (72. Rothhoff), Kowol, Krämer, Denzin, Stadler (67. Kräuter), Kopp, Dos Prazeres Pires, Ullmann (87. Köhler)

Tore: 0:1 Christopher-Ramon Denzin (51.), 1:1 Eric Leich (52.), 2:1 Marius Herrmann (75.), 2:2 Martin Köhler (88.), 2:3 Joao Carlos Dos Prazeres Pires (90.+3); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Assistenten: Marcel Klein, Reinhard Mansfeld; Zuschauer: 110