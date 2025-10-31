Ein 1:1 (0:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von VfB 1906 Sangerhausen II und SV Kelbra am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6.

Sangerhausen/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen VfB 1906 Sangerhausen II und SV Kelbra ist auf Augenhöhe geendet.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Hälfte des Spiels war bereits in vollem Schwung, als Tim Lange für Sangerhausen traf und in Minute 58 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

64. Minute VfB 1906 Sangerhausen II auf Augenhöhe mit SV Kelbra – 1:1

In Minute 64 fiel der finale Treffer der Partie. 19 Minuten nach Anpfiff gelang es Illia Nosov, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Kelbraer zu erlangen (64.). Der VfB 1906 Sangerhausen II sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – SV Kelbra

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Fuhrmann (19. Lange), Eisler, Reiber, Gümül, Buchhorn, Schröter, Dietze, Baum, Stöhr, Hetke

SV Kelbra: Mykhailov – Nosov, Seliushkov, Tagishi (64. Steinberg), Matschulat, Eis, Rybak, Barthel, Gurniak, Shpikula, Khudyi

Tore: 1:0 Tim Lange (58.), 1:1 Illia Nosov (64.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Philipp Haacke, Nils Schäfer; Zuschauer: 120