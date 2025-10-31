Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erzielte der Heimverein VfB 1906 Sangerhausen II gegen den SV Kelbra ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Sangerhausen/MTU. Mit einem Unentschieden sind der VfB 1906 Sangerhausen II und der SV Kelbra am Freitag vom Platz gegangen. 120 Zuschauer verfolgten das Spiel im Friesenstadion Pl.2.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war bereits gut in Gange, als Tim Lange für Sangerhausen traf und in Minute 58 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

64. Minute VfB 1906 Sangerhausen II und SV Kelbra im Gleichstand – 1:1

In Minute 64 fiel der finale Treffer der Partie. 19 Minuten nach der Pause gelang es Illia Nosov, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Kelbraer zu erreichen (64.). Der VfB 1906 Sangerhausen II sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – SV Kelbra

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Buchhorn, Gümül, Dietze, Stöhr, Schröter, Hetke, Fuhrmann (19. Lange), Reiber, Baum, Eisler

SV Kelbra: Mykhailov – Eis, Seliushkov, Barthel, Tagishi (64. Steinberg), Rybak, Shpikula, Khudyi, Matschulat, Gurniak, Nosov

Tore: 1:0 Tim Lange (58.), 1:1 Illia Nosov (64.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Philipp Haacke, Nils Schäfer; Zuschauer: 120