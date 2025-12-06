Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erreichte der Gastgeber SV Wacker 1919 Wengelsdorf gegen den SV Kelbra ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Weißenfels/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von SV Wacker 1919 Wengelsdorf und SV Kelbra ist auf Augenhöhe geendet.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Hälfte des Spiels war bereits gut in Gange, als Tony Hempel für Wengelsdorf traf und in Spielminute 56 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

SV Wacker 1919 Wengelsdorf und SV Kelbra – 1:1 in Minute 84

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Illia Nosov den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Kelbraer Team erzielte (84.).

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – SV Kelbra

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Köhler – Horstka, Hempel, Brovii, Woithe, Marschhausen, Hähnel, Lewinski, Osmanaj, Rutz, Erovic (77. Elmi)

SV Kelbra: Mykhailov – Sommer, Barthel, Matschulat, Khudyi, Nosov, Conde, Hegenbart (81. Sommer), Gurniak, Shpikula, Eis

Tore: 1:0 Tony Hempel (56.), 1:1 Illia Nosov (84.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Matthias Wagner, Charlott Ziehm; Zuschauer: 57