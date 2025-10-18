Am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erzielte der Gastgeber SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 gegen den SV Wacker 1919 Wengelsdorf ein 2:2 (0:0)-Unentschieden.

Weißenfels/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 und der SV Wacker 1919 Wengelsdorf am Samstag 2:2 (0:0) getrennt.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Daniel Fritzsche (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Weißenfelser (20.). Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Kenan Erovic das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (47.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 musste noch einmal Gelb hinnehmen (48.). Das Gegentor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Erik Rothhoff den Ball ins Netz (61.).

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V. steckte noch einmal Gelb ein. Unentschieden. Weißenfels' Joao Carlos Dos Prazeres Pires konnte seinem Team in Minute 88 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Unmittelbar darauf gelang es Mathias Zimmermann, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Weißenfelser zu erlangen (90.+1). Die Weißenfelser haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SV Wacker 1919 Wengelsdorf

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – L. Kopp, Denzin (85. Brendel), Kowol (78. Knappe), Kräuter (73. Dos Prazeres Pires), Freudenberg, Ullmann, Rothhoff (78. Ghebregergis), Krämer, F. Kopp, Drischmann (46. L. Schmidt)

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Riedel – Hähnel, Goltz, Rutz (68. Zimmermann), Woithe, Elmi, Horstka (61. Khodadadkheyl), Beier (88. Graf), Erovic, Lewinski, Hempel

Tore: 0:1 Kenan Erovic (47.), 1:1 Erik Rothhoff (61.), 2:1 Joao Carlos Dos Prazeres Pires (88.), 2:2 Mathias Zimmermann (90.+1); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Sebastian Proft, Daniel Göttel; Zuschauer: 63