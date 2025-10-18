Für den Gastgeber SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 endete das Duell mit dem SV Wacker 1919 Wengelsdorf am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit einer 2:2 (0:0)-Punkteteilung.

Weißenfels/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 und der SV Wacker 1919 Wengelsdorf am Samstag 2:2 (0:0) getrennt.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Daniel Fritzsche (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Weißenfelser (20.). Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Kenan Erovic das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (47.). Während des Spiels griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 musste noch einmal Gelb hinnehmen (48.). Die Weißenfelser konterten kurz darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Erik Rothhoff der Torschütze (61.).

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 und SV Wacker 1919 Wengelsdorf – 1:1 in Minute 61

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V. kassierte noch einmal Gelb. Unentschieden. Weißenfels' Joao Carlos Dos Prazeres Pires konnte seinem Team in Minute 88 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Bereits drei Spielminuten darauf konnte Mathias Zimmermann (Wengelsdorf) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Wengelsdorf erreichen (90.+1). Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SV Wacker 1919 Wengelsdorf

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – L. Kopp, Krämer, Kowol (78. Knappe), Drischmann (46. L. Schmidt), F. Kopp, Denzin (85. Brendel), Kräuter (73. Dos Prazeres Pires), Rothhoff (78. Ghebregergis), Freudenberg, Ullmann

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Riedel – Erovic, Hempel, Goltz, Elmi, Hähnel, Horstka (61. Khodadadkheyl), Beier (88. Graf), Lewinski, Woithe, Rutz (68. Zimmermann)

Tore: 0:1 Kenan Erovic (47.), 1:1 Erik Rothhoff (61.), 2:1 Joao Carlos Dos Prazeres Pires (88.), 2:2 Mathias Zimmermann (90.+1); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Sebastian Proft, Daniel Göttel; Zuschauer: 63