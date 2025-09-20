Ein 2:2 (2:1)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von SSC Weißenfels II und VfB Oberröblingen am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6.

Weißenfels/MTU. Der SSC Weißenfels II und der VfB Oberröblingen haben sich am Samstag in einer fesselnden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (2:1).

Erik Scherbaum (SSC Weißenfels II) netzte nur fünf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Luca Säuberlich (12.) erzielt wurde.

SSC Weißenfels II führt nach 12 Minuten 2:0

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

32 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Lennart Ryan Kummer (Oberröblingen) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Oberröblingen erlangen (77.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VfB Oberröblingen wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SSC Weißenfels II beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die Weißenfelser haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – VfB Oberröblingen

SSC Weißenfels II: Magul – Scheiding, Thormann, Baust (67. Karl), Beyer, Barnickel, Hauer, Säuberlich (75. Roy), Ducke (45. Petrick), Kresse, Scherbaum (11. Häcker)

VfB Oberröblingen: Beek – Wenske, Altenburg (71. Altenburg), Meißner, Wanski, Pulz, Franke, Strese, Kummer, Michael (45. Ernst)

Tore: 1:0 Erik Scherbaum (5.), 2:0 Luca Säuberlich (12.), 2:1 (33.), 2:2 Lennart Ryan Kummer (77.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Franz Deutschbein, Daniel Rabe; Zuschauer: 33