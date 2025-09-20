Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erreichte der Heimverein SSC Weißenfels II gegen den VfB Oberröblingen ein 2:2 (2:1)-Unentschieden.

Weißenfels/MTU. Nach einer aufregenden Aufholjagd haben sich der SSC Weißenfels II und der VfB Oberröblingen am Samstag 2:2 (2:1) getrennt.

Erik Scherbaum (SSC Weißenfels II) netzte nur fünf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Weißenfelser legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Luca Säuberlich der Torschütze (12.).

Minute 12: SSC Weißenfels II mit 2:0 Vorsprung

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

32 Minuten nach der Pause konnte Lennart Ryan Kummer (Oberröblingen) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Oberröblingen erreichen (77.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VfB Oberröblingen wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SSC Weißenfels II beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die Weißenfelser haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – VfB Oberröblingen

SSC Weißenfels II: Magul – Scheiding, Beyer, Barnickel, Ducke (45. Petrick), Thormann, Baust (67. Karl), Säuberlich (75. Roy), Kresse, Scherbaum (11. Häcker), Hauer

VfB Oberröblingen: Beek – Kummer, Franke, Wanski, Meißner, Strese, Michael (45. Ernst), Altenburg (71. Altenburg), Pulz, Wenske

Tore: 1:0 Erik Scherbaum (5.), 2:0 Luca Säuberlich (12.), 2:1 (33.), 2:2 Lennart Ryan Kummer (77.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Franz Deutschbein, Daniel Rabe; Zuschauer: 33