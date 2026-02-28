Für den Gastgeber FC RSK Freyburg endete das Spiel gegen den TSV Großkorbetha am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit einer 3:3 (0:3)-Punkteteilung.

Freyburg/MTU. Der FC RSK Freyburg und der TSV Großkorbetha haben sich am Samstag in einer spannenden Aufholjagd gemessen und trennten sich 3:3 (0:3).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten schoss Nils Thurm mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Weißenfelser legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Franz Friedrich Knothe der Torschütze (41.).

FC RSK Freyburg sieht sich 0:2 im Rückstand – 41. Minute

Und auch Tor Nummer drei konnte der Freyburg-Torwart nicht verhindern (43.). Der Vorsprung des TSV Großkorbetha schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Ronny Sieber kämpfte weiter und in Minute 53 gelang Leon Staupendahl endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Spielstand 3:2 für den TSV Großkorbetha.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Jonas Weise (Freyburg) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Freyburg erlangen (81.).

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – TSV Großkorbetha

FC RSK Freyburg: Derbek – S. Alalo, Bagdohn, Schirner, Töpe, Weise, K. Alalo (46. Keller), Staupendahl, Schulz, Schied (82. Rosenberg), Hüttig (46. Großmann)

TSV Großkorbetha: Stark – Hesse (84. Reinschmied), Knothe, Pschribülla, Küster, Berbig, Große, Schneider, Thurm, Knothe (71. Hanschke), Hartmann

Tore: 0:1 Nils Thurm (29.), 0:2 Franz Friedrich Knothe (41.), 0:3 Jonas Schneider (43.), 1:3 Leon Staupendahl (53.), 2:3 Leon Staupendahl (54.), 3:3 Jonas Weise (81.); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Diana Block, Charly Jens Leitenberger; Zuschauer: 122