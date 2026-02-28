Für den Gastgeber FC RSK Freyburg endete das Duell mit dem TSV Großkorbetha am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit einer 3:3 (0:3)-Punkteteilung.

Freyburg/MTU. Der FC RSK Freyburg und der TSV Großkorbetha haben sich am Samstag in einer spannenden Aufholjagd gemessen und trennten sich 3:3 (0:3).

Nils Thurm (TSV Großkorbetha) netzte nach 29 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Die Weißenfelser legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Franz Friedrich Knothe der Torschütze (41.).

FC RSK Freyburg liegt 0:2 zurück – 41. Minute

Und auch Tor Nummer drei konnte der Freyburg-Torwart nicht verhindern (43.). Der Vorsprung des TSV Großkorbetha schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Ronny Sieber kämpfte weiter und in Minute 53 gelang Leon Staupendahl endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Spielstand 3:2 für den TSV Großkorbetha.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

Nur neun Minuten vor Spielende gelang es Jonas Weise, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Freyburger zu erreichen (81.).

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – TSV Großkorbetha

FC RSK Freyburg: Derbek – Schulz, Schirner, Weise, Schied (82. Rosenberg), K. Alalo (46. Keller), S. Alalo, Staupendahl, Bagdohn, Hüttig (46. Großmann), Töpe

TSV Großkorbetha: Stark – Pschribülla, Knothe (71. Hanschke), Hesse (84. Reinschmied), Berbig, Thurm, Schneider, Knothe, Große, Küster, Hartmann

Tore: 0:1 Nils Thurm (29.), 0:2 Franz Friedrich Knothe (41.), 0:3 Jonas Schneider (43.), 1:3 Leon Staupendahl (53.), 2:3 Leon Staupendahl (54.), 3:3 Jonas Weise (81.); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Diana Block, Charly Jens Leitenberger; Zuschauer: 122