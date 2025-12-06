Signifikant unterlegen zeigte sich der BSC 99 Laucha in der Partie gegen den SSC Weißenfels II am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 6. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:3).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Falk Iser (Naumburg) eine Gelbe Karte an die Lauchaer (17.). Luca Säuberlich (SSC Weißenfels II) netzte 18 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor konnte dann in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten erzielt werden: Diesmal setzte Chris Karl den Ball ins Netz.

BSC 99 Laucha liegt 0:2 im Rückstand – Minute 45+1

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Säuberlich traf in der vierten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Robin Schumann in Minute 50. Spielstand 4:0 für den SSC Weißenfels II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

30 Minuten nach der Pause konnte Säuberlich (Weißenfels) den Ball erneut über die Linie bringen (75.). Mit 5:0 verließen die Weißenfelser den Platz als Sieger. In Spielminute 82 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein. Der BSC 99 Laucha rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – SSC Weißenfels II

BSC 99 Laucha: Schöneburg (14. Fahnert) – Bothe, Saal, Schmidt, Riesen, Hahnemann (46. Sielaff), Krentz, Schumann, Schneller, Handt, Thieme

SSC Weißenfels II: Magul – Hauer (64. Kalkofen), Beyer, Barnickel, Häcker (51. Maas), Ducke, Kresse (51. Roy), Säuberlich, Scherbaum, Karl, Schumann

Tore: 0:1 Luca Säuberlich (18.), 0:2 Chris Karl (45.+1), 0:3 Luca Säuberlich (45.+4), 0:4 Robin Schumann (50.), 0:5 Luca Säuberlich (75.); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Felix Köhler, Cristiano Geipel; Zuschauer: 53