Fußball-Landesklasse 6: An diesem Sonntag hat der BSC 99 Laucha auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage einstecken müssen. Gegen den TSV Großkorbetha unterlag das Team von Maik Fahnert mit 0:5 (0:2).

Franz Friedrich Knothe traf für den TSV Großkorbetha in Minute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Jonas Schneider (32.) erzielt wurde.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Robert Schenk traf in Minute 61 und Schneider in Minute 66. Spielstand 4:0 für den TSV Großkorbetha.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Nur eine Spielminute darauf konnte Nils Thurm (Großkorbetha) den Ball über die Linie bringen (67.). Mit 5:0 gingen die Weißenfelser als Sieger vom Platz. In Spielminute 88 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein. Die Lauchaer sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – TSV Großkorbetha

BSC 99 Laucha: Stollberg – Porse, Krentz, Schumann, Schmidt, Schneller (74. Jarju), Handt, Hahnemann, Bothe, Saal, Riesen

TSV Großkorbetha: Stark – Reinschmied, Thurm, Hartmann, Küster (46. Sommerfeld), Hesse (70. Pschribülla), Schenk (70. Lieb), Schneider, Große, Knothe, Knothe (78. Langheinrich)

Tore: 0:1 Franz Friedrich Knothe (17.), 0:2 Jonas Schneider (32.), 0:3 Robert Schenk (61.), 0:4 Jonas Schneider (66.), 0:5 Nils Thurm (67.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Toni Pulst, Chris Andrae; Zuschauer: 87