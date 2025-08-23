Signifikant unterlegen zeigte sich der SV Großgrimma in der Auseinandersetzung gegen den SV Kelbra am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 6. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:2).

Hohenmölsen/MTU. Vor 35 Zuschauern hat sich das Team von Heiko Angeli mit 0:5 (0:2) gegen Kelbra eine Niederlage eingestehen müssen.

Es waren schon 28 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Illia Nosov für Kelbra traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor – wieder durch Nosov (38.) erzielt wurde.

38. Minute: SV Großgrimma mit 0:2 im Rückstand

Der Siegeszug der Kelbraer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Andreas Kundlatsch im gegnerischen Tor. Eric Okapal traf in Minute 51 und Maximiliano Exequiel Conde in Minute 72. Spielstand 4:0 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor Abpfiff, konnte Nosov (Kelbra) den Ball erneut über die Linie bringen (84.). Mit 5:0 gingen die Kelbraer als Sieger vom Platz. Der SV Großgrimma rutschte auf Platz 13.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – SV Kelbra

SV Großgrimma: Müller – Wöpe (64. Schneider), Baum (46. Bach), Weidner, Bauer, Göbel, Zech, Krobitzsch, Beyenbach, Beyer, Angeli

SV Kelbra: Mykhailov – Okapal, Hegenbart (83. Bornkessel), Tagishi, Shpikula (85. Eßrich), Conde, Nosov, Rybak, Eis, Steinberg, Matschulat

Tore: 0:1 Illia Nosov (28.), 0:2 Illia Nosov (38.), 0:3 Eric Okapal (51.), 0:4 Maximiliano Exequiel Conde (72.), 0:5 Illia Nosov (84.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Jan Müller, Tommy Lemke; Zuschauer: 35