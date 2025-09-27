Signifikant unterlegen zeigte sich der TSV Kickers 66 Gonnatal in der Auseinandersetzung gegen den BSC 99 Laucha vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 6. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:1).

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Marcel Klein (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Sangerhauser (10.). Christopher Schumann (BSC 99 Laucha) netzte nach 24 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor konnten die Lauchaer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Bastian Hahnemann den Ball ins Netz.

TSV Kickers 66 Gonnatal hinkt 0:2 hinterher – Minute 53

Der Siegeszug der Lauchaer brach nicht ab. Minute 56: Laucha traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Maximilian Handt ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der TSV Kickers 66 Gonnatal kassierte noch dreimal Gelb.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Simon Andreas Riesen den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:4 erweiterte (89.). Damit war der Triumph der Lauchaer entschieden. Der TSV Kickers 66 Gonnatal rutschte auf Platz 13.

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – BSC 99 Laucha

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Steyer, Säcker, Franke, Ditscher, Töpfer (60. Goldberg), Omnitz, Lenzewski (70. Hagene), Leich, Gaensewich (60. Dittmann), Paper (46. Siebenhüner)

BSC 99 Laucha: Fahnert – Schneller, Schumann, Porse, Riesen, Krentz, Handt, Saal, Starch (59. Schmidt), Hahnemann (76. Schmidt), Keidel

Tore: 0:1 Christopher Schumann (24.), 0:2 Bastian Hahnemann (53.), 0:3 Maximilian Handt (56.), 0:4 Simon Andreas Riesen (89.); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Karsten Bukvic, Mario Ganzer; Zuschauer: 85