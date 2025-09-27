Signifikant unterlegen zeigte sich der TSV Kickers 66 Gonnatal in der Auseinandersetzung gegen den BSC 99 Laucha letztes Wochenende in der Fußball-Landesklasse 6. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:1).

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Marcel Klein (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Sangerhauser (10.). Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Christopher Schumann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte Laucha noch einen drauf: In Minute 53 wurde ein weiteres Tor durch Bastian Hahnemann erzielt.

Der Siegeszug der Lauchaer brach nicht ab. Minute 56: Laucha traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Maximilian Handt ein.

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Der TSV Kickers 66 Gonnatal steckte noch dreimal Gelb ein.

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Simon Andreas Riesen, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:4 zu erweitern (89.). Die Sangerhauser sind auf Platz 13 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – BSC 99 Laucha

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Töpfer (60. Goldberg), Paper (46. Siebenhüner), Säcker, Leich, Gaensewich (60. Dittmann), Steyer, Ditscher, Franke, Omnitz, Lenzewski (70. Hagene)

BSC 99 Laucha: Fahnert – Schneller, Porse, Keidel, Schumann, Krentz, Riesen, Saal, Hahnemann (76. Schmidt), Handt, Starch (59. Schmidt)

Tore: 0:1 Christopher Schumann (24.), 0:2 Bastian Hahnemann (53.), 0:3 Maximilian Handt (56.), 0:4 Simon Andreas Riesen (89.); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Karsten Bukvic, Mario Ganzer; Zuschauer: 85