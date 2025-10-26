Der BSC 99 Laucha errang am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 59 Fußballfans einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Braunsbedra.

Laucha/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 59 Besuchern des Stadions Laucha geboten. Die Lauchaer setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Braunsbedra durch.

Es waren schon 30 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Alexander Saal für Laucha traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

BSC 99 Laucha baut Vorsprung auf 2:0 aus – 91. Minute

In der 64. Minute musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Braunsbedra steckte einmal Gelb ein. Der BSC 99 Laucha hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Maik Fahnert.

Am Ende der Partie sollte es dem BSC 99 Laucha noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Fabian Keidel den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 ausbaute (90.+1). Damit war der Sieg der Lauchaer gesichert. In Spielminute 95 handelte sich der SV Braunsbedra noch eine Gelbe Karte ein. Die Lauchaer sicherten sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – SV Braunsbedra

BSC 99 Laucha: Fahnert – Bothe, Riesen, Handt (90. Schnauß), Porse (12. Schmidt), Saal, Hahnemann, Schneller, Mohs, Keidel, Schumann

SV Braunsbedra: Henze – Popov, Voigt, Fomba, Toth (86. Epouhe), Zinchenko, Nicolae (57. Schulze), Hägele, Abdelouahed, Glaubitz (57. Dahaba), Polishchuk

Tore: 1:0 Alexander Saal (30.), 2:0 Fabian Keidel (90.+1); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Christian Reinsch, Steffen Klaus; Zuschauer: 59