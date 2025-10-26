Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 durfte sich der BSC 99 Laucha vor 59 Fußballfans über einen soliden 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Braunsbedra freuen.

Laucha/MTU. Die 59 Besucher des Stadions Laucha haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Lauchaer schlugen die Gäste aus Braunsbedra mit 2:0 (1:0) souverän.

Alexander Saal (BSC 99 Laucha) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

2:0 Vorsprung für BSC 99 Laucha – 91. Minute

In der 64. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV Braunsbedra steckte einmal Gelb ein. Der BSC 99 Laucha hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Maik Fahnert.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Fabian Keidel, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu festigen (90.+1). In Spielminute 95 handelte sich der SV Braunsbedra noch eine Gelbe Karte ein. Die Lauchaer haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – SV Braunsbedra

BSC 99 Laucha: Fahnert – Saal, Schneller, Handt (90. Schnauß), Mohs, Porse (12. Schmidt), Keidel, Hahnemann, Riesen, Bothe, Schumann

SV Braunsbedra: Henze – Nicolae (57. Schulze), Voigt, Glaubitz (57. Dahaba), Polishchuk, Fomba, Popov, Abdelouahed, Hägele, Zinchenko, Toth (86. Epouhe)

Tore: 1:0 Alexander Saal (30.), 2:0 Fabian Keidel (90.+1); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Christian Reinsch, Steffen Klaus; Zuschauer: 59