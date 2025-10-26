Der BSC 99 Laucha errang am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 59 Fußballfans einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Braunsbedra.

Laucha/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 59 Besuchern des Stadions Laucha geboten. Die Lauchaer waren den Gästen aus Braunsbedra mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Alexander Saal das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

BSC 99 Laucha baut Vorsprung auf 2:0 aus – 91. Minute

In der 64. Minute musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Braunsbedra steckte einmal Gelb ein. Der BSC 99 Laucha hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Maik Fahnert.

In der Nachspielzeit nutzte der BSC 99 Laucha noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Spielminute konnte Fabian Keidel (Laucha) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+1). Mit 2:0 verließen die Lauchaer den Platz als Sieger. In Spielminute 95 handelte sich der SV Braunsbedra noch eine Gelbe Karte ein. Die Lauchaer sicherten sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – SV Braunsbedra

BSC 99 Laucha: Fahnert – Handt (90. Schnauß), Riesen, Keidel, Schneller, Saal, Mohs, Schumann, Bothe, Porse (12. Schmidt), Hahnemann

SV Braunsbedra: Henze – Popov, Voigt, Zinchenko, Glaubitz (57. Dahaba), Polishchuk, Hägele, Fomba, Toth (86. Epouhe), Nicolae (57. Schulze), Abdelouahed

Tore: 1:0 Alexander Saal (30.), 2:0 Fabian Keidel (90.+1); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Christian Reinsch, Steffen Klaus; Zuschauer: 59