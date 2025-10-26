Dem BSC 99 Laucha glückte es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den SV Braunsbedra mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 59 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Laucha/MTU. Die 59 Besucher des Stadions Laucha haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Lauchaer schlugen die Gäste aus Braunsbedra mit 2:0 (1:0) souverän.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Alexander Saal das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

BSC 99 Laucha mit 2:0 vorne – Minute 90+1

In der 64. Minute musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Braunsbedra kassierte einmal Gelb. Der BSC 99 Laucha hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Maik Fahnert.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Fabian Keidel, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu festigen (90.+1). In Spielminute 95 handelte sich der SV Braunsbedra noch eine Gelbe Karte ein. Der BSC 99 Laucha sicherte sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – SV Braunsbedra

BSC 99 Laucha: Fahnert – Hahnemann, Porse (12. Schmidt), Schumann, Handt (90. Schnauß), Saal, Bothe, Mohs, Keidel, Riesen, Schneller

SV Braunsbedra: Henze – Zinchenko, Glaubitz (57. Dahaba), Fomba, Polishchuk, Nicolae (57. Schulze), Abdelouahed, Hägele, Voigt, Popov, Toth (86. Epouhe)

Tore: 1:0 Alexander Saal (30.), 2:0 Fabian Keidel (90.+1); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Christian Reinsch, Steffen Klaus; Zuschauer: 59