Laucha/MTU. Die 59 Besucher des Stadions Laucha haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Lauchaer schlugen das Team aus Braunsbedra mit 2:0 (1:0) souverän.

Alexander Saal (BSC 99 Laucha) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

BSC 99 Laucha führt nach 90+1 Minuten 2:0

In der 64. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV Braunsbedra musste einmal Gelb hinnehmen. Der BSC 99 Laucha hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Maik Fahnert.

Am Ende des Duells sollte es dem BSC 99 Laucha noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Fabian Keidel den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 erweiterte (90.+1). Damit war der Triumph der Lauchaer gesichert. In Spielminute 95 handelte sich der SV Braunsbedra noch eine Gelbe Karte ein. Die Lauchaer sicherten sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – SV Braunsbedra

BSC 99 Laucha: Fahnert – Mohs, Riesen, Schneller, Handt (90. Schnauß), Saal, Keidel, Hahnemann, Schumann, Porse (12. Schmidt), Bothe

SV Braunsbedra: Henze – Glaubitz (57. Dahaba), Nicolae (57. Schulze), Polishchuk, Abdelouahed, Voigt, Toth (86. Epouhe), Hägele, Zinchenko, Fomba, Popov

Tore: 1:0 Alexander Saal (30.), 2:0 Fabian Keidel (90.+1); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Christian Reinsch, Steffen Klaus; Zuschauer: 59