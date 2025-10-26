Dem BSC 99 Laucha glückte es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den SV Braunsbedra mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 59 Zuschauer waren live dabei.

Laucha/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 59 Besuchern des Stadions Laucha geboten. Die Lauchaer setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Braunsbedra durch.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Alexander Saal das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

BSC 99 Laucha führt mit 2:0 – 91. Minute

In der 64. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV Braunsbedra musste einmal Gelb hinnehmen. Der BSC 99 Laucha hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Maik Fahnert.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Fabian Keidel, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu erweitern (90.+1). In Spielminute 95 handelte sich der SV Braunsbedra noch eine Gelbe Karte ein. Der BSC 99 Laucha hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – SV Braunsbedra

BSC 99 Laucha: Fahnert – Riesen, Hahnemann, Mohs, Schumann, Keidel, Handt (90. Schnauß), Bothe, Saal, Schneller, Porse (12. Schmidt)

SV Braunsbedra: Henze – Popov, Toth (86. Epouhe), Nicolae (57. Schulze), Hägele, Abdelouahed, Glaubitz (57. Dahaba), Voigt, Zinchenko, Fomba, Polishchuk

Tore: 1:0 Alexander Saal (30.), 2:0 Fabian Keidel (90.+1); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Christian Reinsch, Steffen Klaus; Zuschauer: 59