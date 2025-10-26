Der BSC 99 Laucha errang am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 59 Zuschauern einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Braunsbedra.

Laucha/MTU. Die 59 Besucher des Stadions Laucha haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Lauchaer besiegten die Gäste aus Braunsbedra mit 2:0 (1:0) souverän.

Alexander Saal (BSC 99 Laucha) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Minute 90+1: BSC 99 Laucha mit 2:0 Vorsprung

In der 64. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV Braunsbedra kassierte einmal Gelb. Der BSC 99 Laucha hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Maik Fahnert.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Fabian Keidel, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 auszubauen (90.+1). In Spielminute 95 handelte sich der SV Braunsbedra noch eine Gelbe Karte ein. Die Lauchaer sicherten sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – SV Braunsbedra

BSC 99 Laucha: Fahnert – Schneller, Mohs, Hahnemann, Saal, Riesen, Bothe, Keidel, Porse (12. Schmidt), Handt (90. Schnauß), Schumann

SV Braunsbedra: Henze – Polishchuk, Fomba, Hägele, Toth (86. Epouhe), Voigt, Nicolae (57. Schulze), Popov, Abdelouahed, Glaubitz (57. Dahaba), Zinchenko

Tore: 1:0 Alexander Saal (30.), 2:0 Fabian Keidel (90.+1); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Christian Reinsch, Steffen Klaus; Zuschauer: 59