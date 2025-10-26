Dem BSC 99 Laucha gelang es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den SV Braunsbedra mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 59 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Laucha/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 59 Besuchern des Stadions Laucha geboten. Die Lauchaer setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Braunsbedra durch.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Alexander Saal das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

BSC 99 Laucha baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 90+1

In der 64. Minute musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Braunsbedra steckte einmal Gelb ein. Der BSC 99 Laucha hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Maik Fahnert.

Am Ende der Partie sollte es dem BSC 99 Laucha noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Fabian Keidel den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 verfestigte (90.+1). Damit war der Sieg der Lauchaer gesichert. In Spielminute 95 handelte sich der SV Braunsbedra noch eine Gelbe Karte ein. Der BSC 99 Laucha sicherte sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – SV Braunsbedra

BSC 99 Laucha: Fahnert – Schneller, Schumann, Riesen, Hahnemann, Bothe, Keidel, Handt (90. Schnauß), Saal, Porse (12. Schmidt), Mohs

SV Braunsbedra: Henze – Abdelouahed, Fomba, Hägele, Toth (86. Epouhe), Glaubitz (57. Dahaba), Nicolae (57. Schulze), Zinchenko, Popov, Polishchuk, Voigt

Tore: 1:0 Alexander Saal (30.), 2:0 Fabian Keidel (90.+1); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Christian Reinsch, Steffen Klaus; Zuschauer: 59