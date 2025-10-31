Ein 1:1 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von VfB 1906 Sangerhausen II und SV Kelbra am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6.

Sangerhausen/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von VfB 1906 Sangerhausen II und SV Kelbra ist auf Augenhöhe geendet.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Hälfte des Spiels war bereits gut in Gange, als Tim Lange für Sangerhausen traf und in Minute 58 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

Minute 64 VfB 1906 Sangerhausen II und SV Kelbra im Gleichstand – 1:1

In Minute 64 fiel der finale Treffer der Partie. 19 Minuten nach Anpfiff gelang es Illia Nosov, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Kelbraer zu erlangen (64.). Die Sangerhäuser haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – SV Kelbra

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Gümül, Eisler, Reiber, Buchhorn, Fuhrmann (19. Lange), Hetke, Dietze, Stöhr, Baum, Schröter

SV Kelbra: Mykhailov – Nosov, Khudyi, Seliushkov, Gurniak, Shpikula, Matschulat, Eis, Barthel, Tagishi (64. Steinberg), Rybak

Tore: 1:0 Tim Lange (58.), 1:1 Illia Nosov (64.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Philipp Haacke, Nils Schäfer; Zuschauer: 120