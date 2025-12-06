Ein 1:1 (0:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Wacker 1919 Wengelsdorf und SV Kelbra am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6.

Weißenfels/MTU. Mit einem Gleichstand sind der SV Wacker 1919 Wengelsdorf und der SV Kelbra am Samstag vom Platz gegangen. 57 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Wengelsdorf.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, elf Spielminuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, schoss Tony Hempel das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (56.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

SV Wacker 1919 Wengelsdorf und SV Kelbra – 1:1 in Minute 84

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Illia Nosov den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Kelbraer Team errang (84.).

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – SV Kelbra

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Köhler – Brovii, Marschhausen, Osmanaj, Woithe, Hempel, Horstka, Rutz, Lewinski, Hähnel, Erovic (77. Elmi)

SV Kelbra: Mykhailov – Khudyi, Nosov, Barthel, Gurniak, Conde, Shpikula, Matschulat, Eis, Sommer, Hegenbart (81. Sommer)

Tore: 1:0 Tony Hempel (56.), 1:1 Illia Nosov (84.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Matthias Wagner, Charlott Ziehm; Zuschauer: 57