Ein 2:2 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 und SV Wacker 1919 Wengelsdorf am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6.

Weißenfels/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 und der SV Wacker 1919 Wengelsdorf am Samstag 2:2 (0:0) getrennt.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Daniel Fritzsche (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Weißenfelser (20.). In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Kenan Erovic (SV Wacker 1919 Wengelsdorf) netzte in der 2. Minute der zweiten Spielhälfte (47.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 musste noch einmal Gelb hinnehmen (48.). Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Erik Rothhoff (61.) erzielt wurde.

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V. steckte noch einmal Gelb ein. Unentschieden. Weißenfels' Joao Carlos Dos Prazeres Pires konnte seinem Team in Minute 88 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Nur drei Minuten darauf konnte Mathias Zimmermann (Wengelsdorf) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Wengelsdorf erreichen (90.+1). Die Weißenfelser sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SV Wacker 1919 Wengelsdorf

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – F. Kopp, L. Kopp, Denzin (85. Brendel), Krämer, Ullmann, Kräuter (73. Dos Prazeres Pires), Rothhoff (78. Ghebregergis), Freudenberg, Drischmann (46. L. Schmidt), Kowol (78. Knappe)

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Riedel – Erovic, Hähnel, Woithe, Lewinski, Hempel, Beier (88. Graf), Elmi, Goltz, Rutz (68. Zimmermann), Horstka (61. Khodadadkheyl)

Tore: 0:1 Kenan Erovic (47.), 1:1 Erik Rothhoff (61.), 2:1 Joao Carlos Dos Prazeres Pires (88.), 2:2 Mathias Zimmermann (90.+1); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Sebastian Proft, Daniel Göttel; Zuschauer: 63