Ein 2:2 (2:1)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von SSC Weißenfels II und VfB Oberröblingen am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6.

Weißenfels/MTU. Nach einer packenden Aufholjagd haben sich der SSC Weißenfels II und der VfB Oberröblingen am Samstag 2:2 (2:1) getrennt.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Erik Scherbaum das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (5.). Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Luca Säuberlich (12.) erzielt wurde.

SSC Weißenfels II führt mit 2:0 – 12. Minute

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

32 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Lennart Ryan Kummer (Oberröblingen) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Oberröblingen erlangen (77.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB Oberröblingen wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SSC Weißenfels II beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die Weißenfelser sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – VfB Oberröblingen

SSC Weißenfels II: Magul – Scherbaum (11. Häcker), Hauer, Beyer, Barnickel, Ducke (45. Petrick), Thormann, Kresse, Scheiding, Baust (67. Karl), Säuberlich (75. Roy)

VfB Oberröblingen: Beek – Wanski, Michael (45. Ernst), Wenske, Strese, Meißner, Franke, Altenburg (71. Altenburg), Pulz, Kummer

Tore: 1:0 Erik Scherbaum (5.), 2:0 Luca Säuberlich (12.), 2:1 (33.), 2:2 Lennart Ryan Kummer (77.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Franz Deutschbein, Daniel Rabe; Zuschauer: 33