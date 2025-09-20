Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erzielte der Heimverein SSC Weißenfels II gegen den VfB Oberröblingen ein 2:2 (2:1)-Unentschieden.

Weißenfels/MTU. Nach einer fesselnden Aufholjagd haben sich der SSC Weißenfels II und der VfB Oberröblingen am Samstag 2:2 (2:1) getrennt.

Gleich nach dem Anstoß schoss Erik Scherbaum das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (5.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Luca Säuberlich (12.) erzielt wurde.

SSC Weißenfels II führt nach 12 Minuten 2:0

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

32 Minuten nach der Pause konnte Lennart Ryan Kummer (Oberröblingen) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Oberröblingen erlangen (77.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB Oberröblingen wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SSC Weißenfels II beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die Weißenfelser haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – VfB Oberröblingen

SSC Weißenfels II: Magul – Scheiding, Barnickel, Thormann, Beyer, Säuberlich (75. Roy), Scherbaum (11. Häcker), Kresse, Hauer, Baust (67. Karl), Ducke (45. Petrick)

VfB Oberröblingen: Beek – Wenske, Pulz, Michael (45. Ernst), Altenburg (71. Altenburg), Kummer, Franke, Meißner, Strese, Wanski

Tore: 1:0 Erik Scherbaum (5.), 2:0 Luca Säuberlich (12.), 2:1 (33.), 2:2 Lennart Ryan Kummer (77.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Franz Deutschbein, Daniel Rabe; Zuschauer: 33