Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erzielte der Heimverein FC RSK Freyburg gegen den BSC 99 Laucha ein 2:2 (1:0)-Unentschieden.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit wurden die Zuschauer in der Nachspielzeit doch noch mit einem Tor belohnt, als Max Schirner für Freyburg traf und nach einer ersten Spielhälfte ohne Tore in Nachspielminute 16 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der BSC 99 Laucha kassierte einmal Gelb (51.). Das Gegentor konnten die Lauchaer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Alexander Saal den Ball ins Netz.

64. Minute FC RSK Freyburg gleichauf mit BSC 99 Laucha – 1:1

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der FC RSK Freyburg steckte jetzt einmal Gelb ein. Unentschieden. Freyburgs Schirner konnte seinem Team in Minute 78 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der FC RSK Freyburg steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Treffer der Partie konnte niemand stolz sein. In Minute 89 lenkte Jonas Schied den Ball unglücklich ins eigene Tor und sorgte unfreiwillig für den Ausgleich.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – BSC 99 Laucha

FC RSK Freyburg: Madeja – Kirchhoff, Hüttig (59. Alalo), Schirner, Bagdohn (66. Schied), Großmann, Schulz, Sambu, Töpe, Mänicke (66. Kaiser), Weise

BSC 99 Laucha: Schöneburg – Krentz, Saal, Schumann, Schneller (90. Starch), Keidel, Riesen, Handt (73. Schmidt), Thieme (90. Porse), Bothe, Hahnemann (90. Schaer)

Tore: 1:0 Max Schirner (45.+16), 1:1 Alexander Saal (64.), 2:1 Max Schirner (78.), 2:2 Jonas Schied (89.); Schiedsrichter: Sebastian Rudolf (Nienburg); Assistenten: Pascal Bönecke, Marcus Hötl; Zuschauer: 260