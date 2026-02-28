Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erreichte der Heimverein BSC 99 Laucha gegen den VfB Oberröblingen ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Laucha/MTU. Im Stadion Laucha haben 47 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem BSC 99 Laucha und dem VfB Oberröblingen verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Laucha An Der Unstrut

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

BSC 99 Laucha und VfB Oberröblingen im Gleichstand – 0:0

Der BSC 99 Laucha sicherte sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: BSC 99 Laucha – VfB Oberröblingen

BSC 99 Laucha: Fahnert – Schumann, Saal, Schneller (67. Niehoff), Krentz, Porse (88. Schmidt), Handt, Thieme, Leubeling (56. Hahnemann), Riesen, Bothe

VfB Oberröblingen: Beek – Pulz, Könen, Meißner, Engert (67. Altenburg), Rühlke, Koch, Wanski, Strese, Altenburg (79. Wenske), Ernst

; Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Tim Treizel, Steve Kossin; Zuschauer: 47