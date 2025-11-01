Kantersieg für den VfB Oberröblingen: Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnten die Gastgeber einen souveränen Erfolg gegen den TSV Kickers 66 Gonnatal feiern. Vor 284 Zuschauern gewann das Team 7:1 (3:0).

Sangerhausen/MTU. Die Sangerhauser haben am Samstag dem Kontrahenten aus Gonnatal überlegene sieben Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 7:1 (3:0) gingen sie vom Platz.

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Paul Wanski für Oberröblingen traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Florian Cepa (22.) erzielt wurde.

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Marius Herrmann. Lennart Ryan Kummer konnte in Minute 45 einnetzen und Lenzewski legte in Minute 61 nach. Es sah nicht gut aus für den TSV Kickers 66 Gonnatal. In Minute 62 schaffte es Spieler Nummer 2 noch, die Ehre der Sangerhauser zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Michael Koch traf für Oberröblingen in Minute 70 und Leon Connor Ernst in Minute 77. Spielstand 6:1 für den VfB Oberröblingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor Abpfiff, konnte Mika Altenburg (Oberröblingen) den Ball über die Linie bringen (87.). Mit 7:1 gingen die Sangerhauser als Sieger vom Platz. Die Sangerhauser haben sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Oberröblingen – TSV Kickers 66 Gonnatal

VfB Oberröblingen: Beek – Michael, Koch, Rühlke (75. Ernst), Leich (46. Meißner), Cepa (70. M. Altenburg), Kummer, Strese, Pulz (63. Wenske), Wanski, Franke (73. G. Altenburg)

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Siebenhüner (80. Hagene), Lenzewski, Stüber (56. Dittmann), Goldberg (56. Hoffmann), Omnitz, Franke, Froeschen (46. Kurotschkin), Leich (65. Ditscher), Säcker, Steyer

Tore: 1:0 Paul Wanski (10.), 2:0 Florian Cepa (22.), 3:0 Lennart Ryan Kummer (45.), 4:0 Paul Wanski (61.), 4:1 Kevin Lenzewski (62.), 5:1 Michael Koch (70.), 6:1 Leon Connor Ernst (77.), 7:1 Mika Altenburg (87.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Simon Odenthal; Zuschauer: 284