Weißenfels/MTU. Siebenmal hat der SV Wacker 1919 Wengelsdorf am Samstag gegen die Rivalen aus Stedten eingenetzt. 7:0 (3:0) für die Weißenfelser.

Dmytro Horstka traf für den SV Wacker 1919 Wengelsdorf in Spielminute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Romonta 90 Stedten musste einmal Gelb hinnehmen (36.). Die Weißenfelser waren aber noch längst nicht fertig: Eine Minute vor der Halbzeitpause wurde das zweite Tor durch Stephan Woithe erzielt.

SV Wacker 1919 Wengelsdorf mit 2:0 vorne – Minute 44

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Fünf Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Nick Fabian traf in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit, Kenan Erovic in Minute 54, Tim Beier in Minute 82 und Horstka in Minute 87. Spielstand 6:0 für den SV Wacker 1919 Wengelsdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 24

Nach wenigen Momenten gelang es Horstka, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 7:0 zu erweitern (88.). Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – SV Romonta 90 Stedten

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz – Rutz (81. Zimmermann), Marschhausen, Woithe, Khodadadkheyl, Horstka, Fabian (72. Böhme), Beltz, Erovic, Elmi (13. Beier)

SV Romonta 90 Stedten: Löschan – Gänsler, Maak, Höher, Willer (56. Raase), Hauser (75. Kaschperk), Grünhage, Thomas (46. Schreiber), Böttger, Prenz, Merker

Tore: 1:0 Dmytro Horstka (15.), 2:0 Stephan Woithe (44.), 3:0 Nick Fabian (45.+1), 4:0 Kenan Erovic (54.), 5:0 Tim Beier (82.), 6:0 Dmytro Horstka (87.), 7:0 Dmytro Horstka (88.); Schiedsrichter: Hendrik Strackeljan (Leipzig); Assistenten: Uwe Giebel, Olaf Friedrich; Zuschauer: 42