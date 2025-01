Sangerhausen/MTU. Die Sangerhausener haben am Samstag dem Rivalen aus Stedten überlegene fünf Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 5:1 (2:0) gingen sie vom Platz.

Es waren schon 27 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Elias Roßner für Sangerhausen traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Sangerhausener legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Marcel Dietze der Torschütze (35.).

2:0 Vorsprung für VfB 1906 Sangerhausen II – 35. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Romonta 90 Stedten musste einmal Gelb hinnehmen.Es sah nicht gut aus für den SV Romonta 90 Stedten. In Minute 55 schaffte es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Mansfelder zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Levi Tjiyandjewa Kamuhanga traf für Sangerhausen in Minute 74 und Moritz Kamprath in Minute 80. Spielstand 4:1 für den VfB 1906 Sangerhausen II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Beide Teams wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Demir Mehmet Gümül wurde für Moritz Kamprath eingesetzt und Constantin Knauer für Christoph Eisler. Auf der Gastseite verließen Leon-Justin Hauser für Tobias Höher und Markus Raase für Eric Marcel Pfautsch den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Nur zwei Minuten vor Spielende gelang es Constantin Knauer, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:1 zu festigen (88.). Die Sangerhausener sicherten sich somit Platz 13.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – SV Romonta 90 Stedten

VfB 1906 Sangerhausen II: Bemmann – Dietze (86. Franke), Scholz, Buchhorn (85. Schneider), Kamprath (82. Gümül), Roßner, Eisler (85. Knauer), Fuhrmann (63. Kamuhanga), F. Stöhr, J. Stöhr, Hetke

SV Romonta 90 Stedten: Mertins – Maak, Hauser (82. Höher), Lindau, Siedler, Raase (82. Pfautsch), Thomas (46. Prenz), Böttger, Willer, Grünhage, Jung

Tore: 1:0 Elias Roßner (27.), 2:0 Marcel Dietze (35.), 2:1 Marcell Siedler (55.), 3:1 Levi Tjiyandjewa Kamuhanga (74.), 4:1 Moritz Kamprath (80.), 5:1 Constantin Knauer (88.); Schiedsrichter: Simon Odenthal (Naumburg); Assistenten: Silvio Schaller, Horst Zich; Zuschauer: 30