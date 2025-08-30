Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf unter Leitung von Coach Steffen Schülert feierte ein überlegenes Ergebnis über den VfB Oberröblingen mit einem 5:1 (1:0) in der Fußball-Landesklasse 6-Partie.

Weißenfels/MTU. 5:1 (1:0) in Wengelsdorf: Ganze fünf Bälle hat das Team von Steffen Schülert, der SV Wacker 1919 Wengelsdorf, am Samstag im Tor der Gäste aus Oberröblingen untergebracht.

Bohdan Brovii traf für den SV Wacker 1919 Wengelsdorf in Minute 12 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter handeln. Der VfB Oberröblingen musste zweimal Gelb hinnehmen (26.). Die Weißenfelser konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Michael Koch der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (62.).

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Der VfB Oberröblingen musste noch einmal Gelb hinnehmen. Tony Hempel traf für Wengelsdorf in Minute 69, Bohdan Brovii in Minute 73 und Tim Beier in Minute 86. Spielstand 4:1 für den SV Wacker 1919 Wengelsdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Nach wenigen Momenten gelang es Markus Goltz, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:1 auszubauen (89.). Die Weißenfelser haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – VfB Oberröblingen

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz (90. Riedel) – Hähnel, Horstka, Brovii, Erovic (67. Beier), Elmi (75. Deckner), Khodadadkheyl, Osmanaj (59. Goltz), Lewinski (80. Zimmermann), Marschhausen, Hempel

VfB Oberröblingen: Beek – Strese, Ernst (49. Meißner), Franke, Pulz, Koch, Altenburg (75. Kummer), Angelstein (87. Engert), Leich, Michael (55. Wenske), Cepa

Tore: 1:0 Bohdan Brovii (12.), 1:1 Michael Koch (62.), 2:1 Tony Hempel (69.), 3:1 Bohdan Brovii (73.), 4:1 Tim Beier (86.), 5:1 Markus Goltz (89.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Jan Müller, Tommy Lemke; Zuschauer: 47