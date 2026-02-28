Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 6 errangen Andreas Kundlatsch und sein Team SV Kelbra gegen den SV Großgrimma – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (5:1) wider.

Kelbra/MTU. Fünfmal hat der SV Kelbra am Samstag gegen die Rivalen aus Großgrimma eingenetzt. 5:1 (5:1) für die Kelbraer.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Luca Connor Matschulat für Kelbra traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Großgrimma musste einmal Gelb hinnehmen (13.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Eric Okapal den Ball ins Netz.

SV Kelbra baut Vorsprung auf 2:0 aus – 20. Minute

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Okapal konnte in Minute 22 erneut einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Großgrimma. In Minute 23 gelang es Spieler Nummer 13 noch, die Ehre der Hohenmölser zu bewahren, das Spiel war jedoch verloren. Maximiliano Exequiel Conde traf für Kelbra in Minute 40. Spielstand 4:1 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

Unmittelbar darauf gelang es Illia Nosov, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:1 zu erweitern (45.). In Spielminute 85 handelte sich der SV Kelbra noch eine Gelbe Karte ein. Die Kelbraer sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SV Großgrimma

SV Kelbra: Mykhailov – Barthel, Conde (64. Steinberg), Matschulat, Tagishi, Sommer (46. Eis), Nosov, Okapal (78. Adam), Hegenbart, Shpikula, Rybak

SV Großgrimma: Schmidt – Bauer (71. Bagmaci), Beyenbach (78. Oberkersch), Baum, Schneider, Palatini (46. Krobitzsch), Wöpe, Göbel, Kästner (59. Matschaß), Weidner, Angeli (71. Rackowitz)

Tore: 1:0 Luca Connor Matschulat (2.), 2:0 Eric Okapal (20.), 3:0 Eric Okapal (22.), 3:1 Marius Baum (23.), 4:1 Maximiliano Exequiel Conde (40.), 5:1 Illia Nosov (45.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Torsten Schimpf, Jörg Gonschorek; Zuschauer: 60