Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 6 erzielten Andreas Kundlatsch und sein Team SV Kelbra gegen den SV Großgrimma – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (5:1) wider.

Kelbra/MTU. Die Kelbraer haben am Samstag dem Kontrahenten aus Großgrimma überlegene fünf Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 5:1 (5:1) gingen sie vom Platz.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Luca Connor Matschulat für Kelbra traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Großgrimma musste einmal Gelb hinnehmen (13.). Die Kelbraer legten in der 20. Spielminute nach. Diesmal war Eric Okapal der Torschütze.

SV Kelbra führt mit 2:0 – 20. Minute

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Okapal konnte in Minute 22 erneut einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Großgrimma. In Minute 23 gelang es Spieler Nummer 13 noch, die Ehre der Hohenmölser zu retten, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Maximiliano Exequiel Conde traf für Kelbra in Minute 40. Spielstand 4:1 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Illia Nosov den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:1 erweiterte (45.). Damit war der Sieg der Kelbraer gesichert. In Spielminute 85 handelte sich der SV Kelbra noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Kelbra sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SV Großgrimma

SV Kelbra: Mykhailov – Nosov, Conde (64. Steinberg), Sommer (46. Eis), Tagishi, Rybak, Shpikula, Okapal (78. Adam), Hegenbart, Barthel, Matschulat

SV Großgrimma: Schmidt – Wöpe, Baum, Göbel, Palatini (46. Krobitzsch), Bauer (71. Bagmaci), Schneider, Kästner (59. Matschaß), Angeli (71. Rackowitz), Beyenbach (78. Oberkersch), Weidner

Tore: 1:0 Luca Connor Matschulat (2.), 2:0 Eric Okapal (20.), 3:0 Eric Okapal (22.), 3:1 Marius Baum (23.), 4:1 Maximiliano Exequiel Conde (40.), 5:1 Illia Nosov (45.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Torsten Schimpf, Jörg Gonschorek; Zuschauer: 60