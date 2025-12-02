Der VfB Oberröblingen unter Leitung von Coach Meik Rockstroh feierte einen deutlichen Erfolg über den SV Braunsbedra mit einem 5:0 (3:0) in der Fußball-Landesklasse 6-Partie.

Sangerhausen/MTU. Die 92 Besucher auf dem Sportplatz Oberröblingen haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhauser schlugen die Gäste aus Braunsbedra mit 5:0 (3:0) deutlich.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Mika Altenburg für Oberröblingen traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Braunsbedra kassierte einmal Gelb (18.). Die Sangerhauser legten in der 20. Minute nach. Wieder war Altenburg der Torschütze.

Mika Altenburg kickt VfB Oberröblingen in 2:0-Führung – Minute 20

Der Siegeszug der Sangerhauser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Meik Rockstroh im gegnerischen Tor. Lennart Ryan Kummer traf in Minute 44 und Tobias Meißner in Minute 62. Spielstand 4:0 für den VfB Oberröblingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Braunsbedra musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der VfB Oberröblingen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Das finale Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Halbzeitpause, als Paul Wanski den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:0 festigte (76.). Damit war der Triumph der Sangerhauser gesichert. Der VfB Oberröblingen hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Oberröblingen – SV Braunsbedra

VfB Oberröblingen: Beek – Altenburg, Pulz, Franke, Wenske (46. Cepa), Ernst, Michael, Kummer, Meißner, Wanski (78. Stutterheim), Würzburg (74. Angelstein)

SV Braunsbedra: Joel – Popov, Odufuye, Böhme (64. Fomba), Voigt, Polishchuk, Toth, Dahaba, Richter, Glaubitz, Reifarth

Tore: 1:0 Mika Altenburg (1.), 2:0 Mika Altenburg (20.), 3:0 Lennart Ryan Kummer (44.), 4:0 Tobias Meißner (62.), 5:0 Paul Wanski (76.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Olaf Friedrich, Jens Sittel; Zuschauer: 92