Der VfB Oberröblingen unter Leitung von Trainer Meik Rockstroh feierte ein überlegenes Ergebnis über den SV Braunsbedra mit einem 5:0 (3:0) in der Fußball-Landesklasse 6-Partie.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 92 Besuchern auf dem Sportplatz Oberröblingen geboten. Die Sangerhauser setzten sich deutlich mit 5:0 (3:0) gegen die Gäste aus Braunsbedra durch.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Mika Altenburg für Oberröblingen traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der SV Braunsbedra kassierte einmal Gelb (18.). Die Sangerhauser legten in der 20. Spielminute nach. Wieder war Altenburg der Torschütze.

Minute 20: VfB Oberröblingen in Führung dank Doppelpack von Mika Altenburg – 2:0

Der Siegeszug der Sangerhauser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Meik Rockstroh im gegnerischen Tor. Lennart Ryan Kummer traf in Minute 44 und Tobias Meißner in Minute 62. Spielstand 4:0 für den VfB Oberröblingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Braunsbedra steckte noch einmal Gelb ein. Der VfB Oberröblingen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Das finale Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Pause, als Paul Wanski den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:0 erweiterte (76.). Damit war der Erfolg der Sangerhauser gesichert. Die Sangerhauser sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: VfB Oberröblingen – SV Braunsbedra

VfB Oberröblingen: Beek – Kummer, Meißner, Wenske (46. Cepa), Michael, Pulz, Wanski (78. Stutterheim), Franke, Ernst, Altenburg, Würzburg (74. Angelstein)

SV Braunsbedra: Joel – Dahaba, Böhme (64. Fomba), Polishchuk, Glaubitz, Odufuye, Toth, Reifarth, Richter, Voigt, Popov

Tore: 1:0 Mika Altenburg (1.), 2:0 Mika Altenburg (20.), 3:0 Lennart Ryan Kummer (44.), 4:0 Tobias Meißner (62.), 5:0 Paul Wanski (76.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Olaf Friedrich, Jens Sittel; Zuschauer: 92